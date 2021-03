Tři dny před finále světové soutěže krásy se zranila! Účast horké favoritky Denisy Spergerové je vážně ohrožena

Denisa Spergerová Foto: Archiv D. Spergerové

"Při nacvičování jsem si zranila kotník, mám to oteklé, leduju, mažu mastičkou, mám to zavázané. Postarali se o mě skvěle. Musím teď hlavně odpočívat, abych nabrala sílu," řekla Super.cz Denisa, která věří, že ji zranění nevyřadí z boje o korunku. "Doufám, že do finále budu fit, mám na to ještě pár dní. Tak snad se to vyléčí a bude to do té doby v pohodě."

Denisa už zabodovala den před zraněním v plavkové soutěži, kde se dostala do TOP 20, a postoupila tak do dalšího kola, kde se vybírá nejlepší desítka. 182 centimetrů vysoká kráska má velkou šanci na úspěch. ■