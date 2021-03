Vdova po Vladimíru Čechovi Milada nám představila svou lásku: Už šestý rok prožívá líbánky

Milada Čechová a její švédský přítel Per Foto: archiv M. Čechové

„Fungovala jsem, ale bez jakékoliv radostné emoce. Zahltila jsem se prací, zkoušela tři představení najednou, ovšem bez náboje, musela jsem se do toho nutit. Nic mě nebavilo,“ řekla Super.cz o době, kterou prožívala od března 2013, kdy muž umřel. Zpětně jí dochází, že chybovala, když se nešla poradit k odborníkům. „Byla jsem zbytečně za hrdinku. Přes rok jsem se budila s pocity úzkosti, neradostného žití.“

Miladě pomáhaly myšlenky na společně prožitých krásných 21 let. „Vladimír byl úžasnej táta, dětem se věnoval intenzivně.“ Tím, jak si byli vzácní, dávali si občas rande. Třeba ve čtyři pod koněm na pražském Václaváku. Často dokázal ženu rozesmát. „Přijel domů a říká: Moje milá, už jsem ti dlouho nic nekoupil na sebe. A vytáhl reflexní vestu do auta.“

Bylo jí padesát, když zemřel. Představa, že by si po tak krásném vztahu do života pustila cizího muže, nebyla příjemná. Přesto v létě 2014 začala novou etapu už jen tím, že si uvědomila, jak pěkná léta prožila. „Vše se začalo obracet k lepšímu. Sára odmaturovala, Mates se dostal na osmileté gymnázium, podařilo se mi hned prvním zájemcům prodat domek v Klínci. Věděla jsem, že se chci vrátit do Radotína, odkud pocházím. Po třiceti letech se i dobré holubice vracejí a byla to skvělá volba.“

Život jí přichystal příběh jak z červené knihovny. Asi rok a půl po manželově smrti se Miladě ozval Per ze Švédska, její dávná studentská láska. Chtěl navštívit Prahu. „Jasně, nemuselo to zafungovat po bezmála třiceti letech. Náš dávný rozchod byl z rozumu a oplakaný, ale my jsme neuvěřitelně snadno navázali a celé se to znásobilo. Dokonce se mi vynořila z paměti švédština, ale domlouváme se většinou anglicky.“ Už šest roků jsou chvíli ve Švédsku, chvíli v Čechách. Oba na volné noze, Per je novinář a fotograf, takže se to dá skloubit.

„Častěji jezdí on sem, protože jeho čtyři děti jsou dospělé a samostatné. Já jsem se do loňského dubna hodně starala o Vladimírovu maminku Hedu (†91). Mojí mamince bude 92, pořád vcelku zvládá, bydlí v domě s pečovatelskou službou tady v Radotíně, ale je jasné, že potřebuje mou pomoc a mít mě nablízku.“

Ani pracovně se nenudí, není závislá na divadle. Před lety přemýšlela, co jiného by kromě hraní, načítání audioknih a dabingu mohla dělat. „Když se člověk rozhodne pro změnu a je otevřený novým příležitostem, tak k němu něco přijde. To je zákon přitažlivosti. Ke mně to přišlo v podobě Golden Gate, lídra českého trhu s investičními drahými kovy. Překvapila jsem i sama sebe, ale během čtyř let spolupráce jsem začala rozumět ekonomickým souvislostem a principům, jak funguje finanční systém. Pro mě je tahle práce velmi smysluplná, můžu lidem otevírat oči ohledně finanční gramotnosti,“ řekla Super.cz.

Covid zamilované dvojici cestování dost zkomplikoval, loni se celé jaro museli spokojit se skypováním. „Prodloužily se nám pauzy, kdy nejsme spolu, ale o to jsme si vzácnější a máme vlastně už šestý rok takové permanentní přerušované líbánky... Závidím Švédům jejich cestu a přístup, u nich to totiž funguje na individuální zodpovědnosti, mohou důvěřovat své vládě. Takže naprosto přirozeně dodržují doporučená opatření. Bez lockdownů, školky a základky fungují celou dobu, střední školy měly částečně distanční výuku, obchody, restaurace, služby se nezavíraly. A jsou na tom lépe než my.“ ■