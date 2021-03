Kylie Jenner požádala fanoušky o finanční pomoc maskérovi, který se zotavuje po operaci mozku: Obrátilo se to proti ní

Kylie Jenner Profimedia.cz

Kylie Jenner (23) se ocitla pod palbou kritiky poté, co požádala fanoušky, aby přispěli na operaci mozku maskérovi Samuelu Raudovi, který se zotavuje po autonehodě. Ačkoliv sama věnovala přes 100 tisíc korun, někteří si myslí, že si mladá miliardářka mohla dovolit dát víc.

Na stránce Go Fund Me, kde mohou lidé přispět na dobré účely, byl cíl vybrat pro Samuela v přepočtu alespoň 218 tisíc korun. Díky částce, kterou přispěla Kylie, byl limit překročen, a od té doby, co o věci promluvila na svých sociálních sítích, se vybralo přes 2 milióny. Podle některých však mohla udělat víc.

„Počkejte, takže maskér Kylie Jenner se vyboural, potřebuje operaci mozku za více než milión a ona chce, aby fanoušci přispěli? A sama věnuje jenom 100 tisíc, když je ve skutečnosti miliardářka?“ neskrýval rozhořčení jeden z komentujících na Twitteru.

„Takže Kylie založí transparentní účet pro svého stylistu? Holka, co kdybys mu to zaplatila sama?“ přisadil další.

Haty zaskočily i samotnou Kylie, a tak se k nim rozhodla vyjádřit. „Sam není můj maskér a bohužel už nemáme žádné osobní vazby, ale spolupracovali jsme spolu v minulosti a je úžasný,“ uvedla na pravou míru.

„Sdílela jsem to, aby se o tom dozvědělo co nejvíc lidí, ne abych někoho nutila přispět. Nechápu, že se to tak překroutilo, ale Samova rodina mě kontaktovala a váží si každé podpory. Každý, kdo mě zná, ví, že se snažím pomáhat, pokud mohu. Zkusme proto zůstat pozitivní a modleme se za Sama a jeho rodinu,“ vzkázala prostřednictvím Instastories.

Samuel se dočkal příspěvků i od dalších hvězd, Bella Thorne (23) věnovala stejnou částku jako Kylie, modelka Sofia Richie (22) a zpěvačka Bebe Rexha (31) pak obě o něco menší částku. Na sociálních sítích o nehodě mluvila také modelka Amelia Hamlin, která sdílela, co se dotyčnému stalo.

„Můj kamarád prodělal operaci mozku, po které se bude dlouho zotavovat. Při ošklivé autonehodě vyletěl z jedoucího vozidla a rozbil si hlavu o chodník, utrpěl vnitřní krvácení a dalších osm zranění mozku. Operace proběhla dobře, teď všichni čekáme, až se Sam probudí,“ sdílela informace, které poskytla maskérova kamarádka. ■