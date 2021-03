Muž se vloupal do sídla Johnnyho Deppa v hodnotě více než 417 miliónů. Dal si sprchu a namíchal si drink

Johnny Depp Profimedia.cz

Muž bez domova se po vlámání dovnitř vysprchoval v jedné z Johnnyho deseti koupelen a namíchal si drink v jeho baru. Poté, co odmítal dům opustit, ho policie musela zatknout a vyvést, píše TMZ. Dotyčnému hrozí obvinění z násilného vniknutí a vandalismu za poničené dveře.

Letos je to už podruhé, co se do Johnnyho domu někdo vloupal. V lednu se do něj dostala žena, kterou však nejspíš vyděsil aktivovaný alarm, a rychle uprchla. Policie ji později našla v sousedství, na svědomí měla i jiné vloupání v okolí.

Dům, který působí spíš jako hrad, si Depp pořídil v roce 1995 za „pouhých“ 39,5 miliónu korun. Od té doby jeho cena poměrně stoupla.

Depp aktuálně promuje nový snímek City of Lies. Po loni prohraném soudu s britským bulvárem, který jej označil za násilníka, co bil manželku, herec odstoupil od natáčení pokračování série Fantastická zvířata, kde ztvárnil čaroděje Grindelwalda.

Proti rozsudku se Johnny odvolal, zároveň v USA pokračuje jeho soudní bitva s exmanželkou Amber Heard, kterou žaloval za pomluvu. ■