I u hrobu Evy Pilarové (✝80) řádili zloději. Hyenismus, useknout jim ruce, zuří vdovec

Zpráva o řádění nenechavců rozladila zpěvaččina vdovce Jana Kolomazníka. Ten by byl rád, kdyby zloději byli přísně potrestáni.

„Eva kdysi koupila na tatínkův hrob v Brně krásnou kytku a druhý den tam nebyla, někdo ji ukradl. Sama říkala, že by takového zmetka měli chytnout a useknout mu bez milosti ruku. A hotovo,“ řekl Super.cz Kolomazník a jedním dechem dodal: „Přeci, kdo si dovolí sáhnout na hrob někoho, a je jedno, zda je to Pilarová, Gott, nebo kdokoli jiný, měl by být opravdu potrestán. Je to zneuctění památky a je to ohavný čin. Doufáme všichni, že těmhle zlodějům, kteří se neštítí okrádat zemřelé, se to vrátí. Že spravedlnost existuje.“

Kolomazník si myslí, že by určitě pomohlo, kdyby byly hroby sledované kamerovým systémem. „Správa hřbitova krádeže nahlásila na policii, ta to řeší,“ uzavřel vdovec. ■