Když nemůžeme hrát, můžeme alespoň fotit! Takhle vypadá drbna z Ulice, když si ji vezme do parády profík

Jaroslava Obermaierová Michaela Feuereislová

Většinu času tráví Jaroslava Obermaierová (74) na své chalupě nedaleko Zruče nad Sázavou. Do Prahy jezdí kvůli natáčení seriálu Ulice a občasným pracovním povinnostem. Po delší době se tentokrát podívala do svého domovského divadla, kde sice nemohla na jeviště, ale měla i tak o zábavu postaráno.

„Jsem moc ráda, že jsem po dlouhé době vyrazila mezi kolegy do Divadla Broadway, když nemůžeme hrát, můžeme alespoň fotit. Na Ulici i tady v divadle se líčím sama. Dnes mě nalíčila profesionální vizážistka, a ačkoli to nemám ráda, tak jsem si to užila,“ svěřila se Super.cz herečka, která na jevišti kvůli pandemii nebyla už rok.

Kvůli svým blížícím se narozeninám se ale pustila do focení, na které nebyla sama.

„Doprovod mi tentokrát dělal i syn Jarda a náš pes Vašík, kterého mám od loňského léta. Už jsme si na sebe tak zvykli, že si bez něho tuhle dobu nedokážu představit,“ řekla Obermaierová, která po focení obešla v Praze to nejdůležitější a vydala se opět na svou milovanou chalupu. ■