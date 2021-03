Ještě jí nebyl rok a už začíná vydělávat: Dcera Moniky Bagárové má před sebou dvě reklamy

Monika Bagárová Super.cz

Po devíti měsících na mateřské dovolené se Monika Bagárová (26) pomalu vrací do práce. Má za sebou první natáčení, na kterém v přestávkách nechyběla ani její dcera Ruminka. Holčička oslaví letos v květnu první narozeniny a brzy začne nabírat zkušenosti před kamerou a objektivem.

„Už máme nabídky a připravujeme dvě věci v rámci dětského sortimentu. Vybrala jsem Rumince dvě spolupráce, na které se těším. Samozřejmě to jsou věci, které používáme, máme doma a se kterými jsme spokojené,“ svěřila se Super.cz Monika s tím, že dcera začíná pomalu vydělávat. Peníze, které za reklamu dostane, jí rodiče budou ukládat.

Případnou kritiku odmítá. „Říkám si, že když jsou mi ty spolupráce blízké, tak proč bychom je měly odmítat. Proč by reklamy nedělala, jsou to i její vydělané peníze, se kterými se správně a dobře naloží. Nejsou to peníze, které bychom s partnerem utratili za sebe, ale investují se a jsou prostě její. Jednou bude spokojená,“ dodala s úsměvem zpěvačka. ■