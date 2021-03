Čechy kritizovaná vévodkyně Meghan? Herečka si v komentáři servítky nebrala

Tereza Dočkalová je moderátorkou pořadu Kokoti na neděli. Foto: Kokoti na neděli

Na paškál si vzaly kritické komentáře některých Čechů, především směrem k vévodkyni, a jak se na satiru sluší, servítky si nebraly. „Za scénářem stojí tým ostrých scenáristek, které žijí běžné životy, ale okolí je označuje za feministky, protože by se za rovnoprávnost, toleranci a neprasáctví rvaly do roztrhání těla,“ říká režisér relace Petr Cífka. Díl si můžete pustit zde.

Rozhovor Harryho a Meghan s Oprah Winfrey nejen u nás rezonuje i téměř tři týdny po odvysílání. Především slovům vévodkyně o rasismu a sebevražedných myšlenkách a v posledních dnech také nejasnostem ohledně data svatby se média věnují.

„Královská rodina by měla pochybnosti o rasismu ve svých řadách nekompromisně rozprášit. Nemyslím si, že si Meghan s Harrym přišli hrát do Ameriky na Lady Di, ani že to dělají pro peníze,“ říká k tématu Dočkalová sama za sebe.

„Díky nim svět na chvíli přestal řešit covid, za to jim patří dík. Věřím, že babička nakonec rozpřáhne svou náruč a pohádka o zbloudilých monarších bude mít šťastný konec,“ dodala herečka známá z pražského Divadla pod Palmovkou. ■