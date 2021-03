Jak to bylo s tajnou svatbou Harryho a Meghan? Vévodkyně je evidentně zmatená, říká úředník

Princ Harry a Meghan Markle po svatbě 19. května 2018 Profimedia.cz

Pár si měl vyměnit sliby před arcibiskupem z Canterbury Justinem Welbym v zahradě v Nottinghamu. „Ráno jsem si zapnula muziku a snažila jsem se užít si to, jako by to byl můj velký den, ale oba jsme dobře věděli, že to ve skutečnosti náš den nebyl. Byl to den, který se naplánoval pro zbytek světa,“ řekla Meghan ve zmíněném interview.

Ne podle svatebního certifikátu, na němž je jako datum sňatku uveden 19. květen 2018. „Je mi líto, ale Meghan je očividně zmatená a evidentně dezinformovaná,“ cituje britský The Sun slova úředníka Stephena Bortona, který měl podle deníku dokument vydat.

„Speciální licence, kterou jsem pomohl sepsat, jim umožnila se vzít v kapli sv. Jiří ve Windsoru, což se stalo 19. května 2018, viděly to miliony lidí z celého světa a byla to oficiální svatba uznaná anglikánskou církví a zákonem,“ uvedl.

„Podle mě se stalo to, že si vyměnili sliby, které si možná napsali sami, jak je moderní, a řekli je před biskupem. Anebo, pravděpodobněji, šlo o nácvik,“ doplnil s tím, že pár se na zahradě domu v Nottinghamu vzít ani nemohl. „Je to neautorizované místo a nebyli tam svědkové. Nemůžete být oddáni jen ve třech lidech,“ dodal. ■