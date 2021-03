Takhle vypadá dům, kam se syny přesídlila po rozvodu: Vlastina Svátková si zařídila vzdušné bydlení plné květin

Vlastina Svátková se přestěhovala do nového domu Foto: archiv V. Svátkové

Po rozvodu s druhým manželem přesídlila herečka a spisovatelka Vlastina Svátková (39) do nového domu za Prahou. Bydlení pro sebe a své tři syny zařídila velmi vzdušné a plné pokojových květin. A zdaleka není u konce.

"Všechno jsem tam předělala, nechala udělat hliněnou stěrku, vypínače a budu to ještě zvětšovat přístavbou. A hlavně mám všude kytky," řekla Super.cz Vlastina. "U konce tedy nejsem, takže zatím třeba ještě nemám kuchyň," přiznala.

Zabývá se každým kouskem nábytku, aby ladil s její představou. Nás například zaujalo křeslo, které svým potahem připomíná jeden z kabátů, který Vlastina sama navrhla. "To ne, je to úplně jiná látka," smála se.

Prostor si prý vysnila do nejmenšího detailu. "Od výhledu, velká okna až po vzrostlou zahradu. Ale to světlo, to neskutečně zvláštní světlo, které celý dům provází, o tom se mi ani nesnilo," je s novým bydlením maximálně spokojená Vlastina.

Jak se Vlastina zařizuje, se můžete podívat v naší fotogalerii. ■