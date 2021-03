Jak to mají v posteli? Orlando Bloom zodpověděl dotaz, jak často má se snoubenkou Katy Perry sex

Orlando Bloom a Katy Perry Profimedia.cz

V rozhovoru pro The Guardian položil reportér herci jasnou otázku: „Jak často máte sex?“ Bloom překvapivě vůbec nechodil kolem horké kaše. „Ne dostatečně často,“ přiznal. „Máme malé mimčo,“ odůvodnil vzápětí.

Není to poprvé, co se Orlando rozpovídal o svém sexuálním životě. Před rokem se nechal slyšet, že než potkal Katy, šest měsíců byl v celibátu.

„Původně jsem to plánoval dodržovat pouze tři měsíce, ale pak se mi to zalíbilo. Ale bylo to šílené, nemyslím si, že je to zdravé, a ani bych to nedoporučoval. Tam dole by to mělo být živější,“ doplnil s tím, že v období celibátu nemohl ani masturbovat nebo se jinak sexuálně stimulovat.

O vztahu Katy a Orlanda se začalo spekulovat po Zlatých glóbech v roce 2016, kde byli viděni spolu. V průběhu vztahu si dopřáli pauzu, ale na Valentýna 2019 se zasnoubili. Orlando má ještě desetiletého syna Flynna s exmanželkou Mirandou Kerr. ■