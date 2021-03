Se třemi chlapy v chalupě má doma záhul: Jak své kluky vychovává operní diva Kalivodová?

Andrea Kalivodová s manželem Radkem a syny Adrianem a Sebastianem Super.cz

„Je to velice intenzivní. Já mám velmi temperamentní děti, jsou to dva kluci. Je to pro mě někdy docela hard work. Jsou sví, velmi inteligentní a jsou to kluci, kteří potřebují tu důslednou a zásadovou péči a výchovu, což je náročný,“ svěřila se Super.cz Andrea, která je doma jediným ženským elementem. S výchovou synů jí ale pomáhá manžel Radek.

„Teď se ta výchova neoklame a je nutné ty děti vést pevně. Stojí to strašně moc energie. I z toho důvodu je fajn, že jsem teď doma. Můžu na ně i zařvat, to neznamená, že na ně křičím, ale důslednost a péče je důležitá, jsou ve věku, kdy to potřebují,“ řekla Andrea.

Bez práce ale Kalivodová není. Učí na konzervatoři, nyní tedy online, chodí na zkoušky do divadla a, jak sama říká, poctivě maká. „Člověk musí být připravený,“ dodala operní pěvkyně. ■