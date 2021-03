Nová britská obsese: Tato překrásná dvojčata jsou neteře princezny Diany

Dvojčata lady Amelia a lady Eliza na archivním snímku Profimedia.cz

Snímky vznikly v Jižní Africe, která je pro dvojčata druhým domovem, vyrůstaly v Kapském Městě. Tradičním sídlem rodiny Spencerových je však už víc než 500 let zámek Althorp. Zde do svatby s princem Charlesem žila i jejich teta Diana.

„Je to nádherné místo. Strávily jsme tam první tři roky našich životů, jako děti jsme to místo prozkoumávaly a objevovaly. A protože jsme součástí dlouholeté tradice Spencerových, vždy to bude jeden z našich domovů,“ uvedla Eliza. p

Sestry vzpomínaly i na svou tetičku. Princeznu lidských srdcí, jak se Dianě přezdívalo, si pamatují jako „neuvěřitelně vřelou, mateřskou a milující“.

„Vždycky vynaložila úsilí, aby s námi byla v kontaktu, měla talent číst v dětských srdcích,“ řekla Eliza. V době smrti Diany sestrám bylo pět let.

Amelia a Eliza Spencerovy pro magazín Tatler

Amelia a Eliza si nejsou podobné jen vizuálně, ale i povahově. „Máme rády stejné věci a máme i společné přátele,“ říkají.

Shodují se ale, že těmi nejlepšími jsou si vzájemně. „To se nedá srovnat s ničím jiným.“ ■