Manželka Borata ukázala mladistvou tvář bez make-upu: Neuvěříte, že je slavné herečce už 45 let

Isla Fisher Profimedia.cz

Na snímku, kde na sobě nemá známky make-upu, ukázala obraz svého oblíbeného mazlíčka, pejska Maisyho. „Maluji svého miláčka Maisy Daisy,“ napsala Isla k fotce na Instagramu.

Herečka, která zářila například v komediích Báječný svět shopaholiků, Holky na tahu, Nesvadbovi či Máš ji v únoru oslavila 45. narozeniny. Na její mladistvé tváři není věk ale vůbec patrný, a to už je hrdou maminkou tří dětí.

Společně s manželem se nyní přestěhovali do Austrálie, kde herečka žila od svých šesti let. „Cítím se tu v bezpečí. Lépe by to vyjadřovalo slovo pohodlí, které cítím, když jsem v Austrálii. Tady jsem vyrostla,“ uvedla pro Stellar Magazine.

„Nejšťastnější jsem doma. Necítím se pod tlakem, když jsem v Austrálii a nemusím říkat a dělat nic. Víte co, nemusím ani nosit boty,“ podotkla Isla, která vychovává děti mimo zorný úhel médií. „Každý rodič by měl své děti chránit. Cítím to tak, že pokud by chtěly být veřejně známé, bude to jejich rozhodnutí. Kdybych o nich něco vyprávěla, bude je to pronásledovat,“ uvedla na adresu svých dvou dcer a jednoho syna Isla, která kvůli manželovi před svatbou konvertovala k judaismu. ■