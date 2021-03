Monika Bagárová si odskočila od mateřských povinností: Jak to zvládla bez devítiměsíční Ruminky?

Monika Bagárová Super.cz

„Jsem ráda, za tu příjemnou změnu a že jsem se zase pomalu vrhla do práce. Točili jsme videoklip k písničce. Spolupracovala jsem s kluky z Craft Labu. Jsem nadšená, nechala jsem se tentokrát vést a vůbec jsem do toho nemluvila,“ svěřila se Super.cz Monika, která měla na place i svou dceru. Ale to jen po chvilkách.

„Ruminka tady byla skoro celý jeden den. Řekli jsme si ale, že ji zkusíme vzít domů, bydlíme asi dvacet minut odsud a já stále kojím,“ svěřila se zpěvačka, která zkouší, jaké to je být od dcery na delší dobu. „Ruminka se teď učí papat, aby si beze mě zvykala a vydržela třeba čtyři hodiny. Rodiče ji tedy vzali domů a neviděla mě a poprvé snědla sama celý zeleninový příkrm, což se mi nedaří, protože když jsem s ní, tak chce jen kojit. Takže já teď zkouším, jaké to je a jak funguje, když se mnou úplně v kuse není,“ řekla Monika, které se sice po dceři na place stýskalo, ale také byla ráda, že je mezi kolegy.

„Je to pro mě příjemné zase začít pracovat, v této době, kdy jsme pořád doma a jedeme stereotyp, tak si toho vážím víc než kdy jindy, teď je to jiné. Jsem ráda, že jsem mezi lidmi. samozřejmě proběhlo testování,“ dodala Bagárová. ■