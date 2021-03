Nejen hrob Karla Gotta, zloději se neštítí ničeho: Vloupali se do charitativního obchůdku nadace Báry Nesvadbové

Charitativní obchod nadace Báry Nesvadbové navštívili zloději. Michaela Feuereislová

O víkendu řádění zlodějů neznalo mezí. Nejen, že z hrobu Karla Gotta (✝80) odcizili slavíčka z pamětní desky. Vloupali se i do charitativního obchůdku, kde se shromažďují věci pro bazar spisovatelky Báry Nesvadbové (46) a její nadační fond Be Charity. Naštěstí je zastavila mříž.

"V noci z pátku na sobotu se nám pokusil někdo vykrást náš charitativní obchod Be Charity Shop. Nepovedlo se, sice škoda je, jak na skle, tak na věcech, které si chtěl někdo vzít, ale mříž ho nepustila," uvedl návrhář Miroslav Bárta, který má obchod v pražském Břevnově na starosti a Nesvadbové pomáhá s přípravou charitativního bazaru, který je věnován postiženým dětem.

"Škody za sklo ještě nemáme sečtené. Zrovna to jdu dnes řešit, protože o víkendu bylo u sklářů zavřeno. Myslím, že odhad bude asi do 10 tisíc. Boty jsou dořezané a jejich cena byla 2500 Kč. Evidentně šlo někomu právě o ty boty, protože vše ostatní, co se dalo v klidu prorvat mříží, tam zůstalo. Vím, že to není nějaká velká škoda, ale tohle prostě nechápu," řekl Super.cz.

"Nerozumím jedné věci, že v době, kdy máme každý své starosti a snažíme se tuhle dobu nějak přežít, se najde někdo, kdo chce okrádat charitu! V našem fondu dobrovolně každý z nás dělá, co může, aby i v této době bylo z čeho pomáhat dětem, o které se staráme. Ty děti za nic nemůžou a velice mě mrzí, že si tohle vůbec někdo dovolil," dodal.

Pozastavuje se nad tím, že někdo okrádá charitu, kterou sám bude možná jednou potřebovat. "Snad se i patřičná osoba podívá, komu chtěla uškodit, a zabránit tak jeho rehabilitování či cestě k lepšímu životu. Právě takovým dětem pomáháme a veškerý výtěžek z prodeje oblečení pro ně jde," uzavírá. ■