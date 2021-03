Slovenská zpěvačka (71) oslňovala v mládí a září i v babičkovském věku. Takto říká svým bujným ňadrům

Eva Máziková Profimedia.cz

Na přelomu 60. a 70. let patřila tato půvabná dáma mezi přední interpretky populární hudby na Slovensku. Její obliba ale rychle rostla i v Čechách a na Moravě a záhy také v zahraničí. Velkou slávu jí přinesly hlavně cover verze legendárních zahraničních hitů jako Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep (Kolibrík, 1972) nebo Ring, Ring (Zvoň, zvoň, 1973).

Eva Máziková nazpívala mj. i známý gospel Oh, Happy Day (1970); pamětníci si možná vybaví její další písně Popocatepetl twist nebo Hraj s láskou fér. V roce 1971 skončila na prestižním festivalu Bratislavská lyra na druhém místě, rok poté už si odnášela zlato.

Stále přitahuje pozornost

Vrchol kariéry má sice zpěvačka (*29. 10. 1949) už za sebou, média na rodném Slovensku o ní ale informují dodnes. Shodují se v tom, že Máziková nemá s přibývajícím věkem žádný problém a energie má pořád na rozdávání. Neustále také přitahuje pozornost, i když se o to nijak nesnaží. Například vejde do restaurace a každý se za ní automaticky otočí. Není to jen kvůli její výšce 182 cm, ale i proto, že někdejší hvězda hudebních pódií je pořád velmi atraktivní žena.

Hlídejte ji jako oko v hlavě!

Hudební talent projevovala Máziková už odmala. Když od ní rodiče chtěli mít chvíli pokoj, stačilo ji posadit k zapnutému rádiu a ona si u něj prozpěvovala. O případné pěvecké kariéře nechtěl ale její otec slyšet ani slovo, a tak šla studovat práva. Nakonec si prosadila svou.

Po dvou letech fakultu opustila a šla si za svým snem. Ale rodiče ji i přesto drželi zkrátka. Na první koncerty ji doprovázela maminka, a když pak s orchestrem Braňa Hronce (80) absolvovala turné na Západě, rodiče muzikantům přikázali, že ji musí hlídat. Kluci z kapely je poslechli. Máziková v jednom rozhovoru vzpomínala, že oni sami chodili za slečnami a ji zamykali na pokoji.

Kámošky na celý život

Mužům se přitom líbila, cizinci byli paf z její sošné postavy a ctitele měla pochopitelně i v rodné zemi. Máziková přišla také s kuriózní historkou. Když v zahraničí ochutnala poprvé Coca-Colu, bála se, že otěhotní: „…protože mi všichni říkali, že je to nebezpečné,“ prozradila se smíchem slovenským novinářům. V mládí byla pochopitelně nezkušená a také velmi stydlivá, ale to už dávno neplatí. Zpěvačka se například netají tím, že svým prsům říká Janka a Danka. „Jsou to kámošky, všude chodíme spolu,“ řekla.

Kápla na toho pravého

Ačkoli „ochutnala“ svět za železnou oponou, o emigraci neuvažovala. Nechtěla způsobit problémy svým rodičům a bratrovi, který studoval. Přitom zrovna v srpnu 1968 zpívala v tehdejším západním Německu, ale vrátila se domů. Přesto tam nakonec skončila – naštěstí legálně. V 70. letech se totiž provdala za Němce Petera, který ji ale musel nejdřív „vyplatit“, protože náš stát požadoval za její studium práv několikatisícové odstupné. Žijí spolu šťastně dodnes a před časem také v Las Vegas obnovili manželský slib.

V Bavorsku si zpěvačka zvykla poměrně rychle. Tamní lidé jsou podle ní srdeční a otevření stejně jako Slováci, s každým si hned tykají, a tak se tam brzy cítila jako doma. S manželem vychovala jediného syna Benjamina a teď si užívá vnučku Lilly. V Německu také vystudovala lékařskou kosmetiku a tomuto oboru se věnuje dodnes, stejně jako zdravému životnímu stylu. A na jejím vzhledu i vitalitě je to znát. ■