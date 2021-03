Jedna z nejkrásnějších Češek a snoubenka moderátora Evropy 2 se zhroutila. Ve 33 letech zemřel její milovaný bratr

Michaela Hávová Michaela Feuereislová

Michaela Hávová, finalistka České Miss 2016 a snoubenka moderátora Petra Říbala, je na dně. V pouhých 33 letech zemřel její starší bratr Lukáš. Přesto se Míša snaží být co nejsilnější, aby byla oporou rodičům.

Společně s Petrem se k nim na čas i nastěhovali. Modelka nyní zařizuje vše potřebné k rozloučení s milovaným bratrem.

"Brácha čekal na transplantaci ledviny. Zničehonic se mu zvýšila hladina draslíku. Z nemocnice nám volali, že je stabilizovaný. A pak zničehonic přestal dýchat a už se ho nepodařilo zachránit. Vůbec tomu nemůžeme uvěřit," řekla Super.cz se slzami v očích Hávová.

"Stále si říkám, jestli je to pravda. Nikdy bych si nemyslela, že něco takového přijde do našeho života, do naší rodiny. Opatrujte se, užívejte si každého okamžiku, dělejte vše teď, nic neodkládejte," vzkázala Míša. ■