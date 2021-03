Vyčerpaná Tereza Fajksová poprvé promluvila o porodu syna: Vyvolávačka, omdlévání a 8 hodin v bolestech

Tereza Fajksová je dvojnásobnou maminkou Foto: archiv T. Fajksové

"V 8:30 jsem dostala vyvolávací tabletku, v jednu hodinu odpoledne už to byla bolest k nevydržení, dostala jsem epidural, který v půl třetí odpoledne přestával fungovat. V 15 hodin to už bylo peklo, neustálá potřeba tlačit. Nešlo to. Malý se držel zuby nehty. Byla jsem absolutně vyčerpaná. Pomohl doktor, oxytocin, následovala hodina tlačení. A v 16:40 už jsem měla dítě na hrudi," popsala zkráceně porod Fajksová.

Dceru Lilien rodila císařským řezem, druhého potomka si přála rodit přirozeně. "Nemám sešité bříško, takže mužů dělat veškerou aktivitu s tím, že si nemůžu hold moct sedat. U císaře jsem v podstatě byla docela dlouho imobilní, protože jsem musela. Oba dva porody mají pro a proti. Císař hold nebolí, ale rekonvalescence ano. Porod bolí, ale potom jste akčnější," porovnává Fajksová.

Dvojnásobná maminka je nyní hlavně šťastná, že má doma dvě zdravé děti. "Co si budeme povídat, fakt to bolí a i přes to, že člověk omdlévá, má třasavku a bolestí křičí, dá se to přežít. Nejdůležitější je zdraví miminka. Mamča to nějak vždycky zvládne," dodala. ■