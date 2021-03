Sexy doktor ze Sestřiček je v karanténě. Ondřej Rychlý se stal otcem na plný úvazek

V seriálu Sestřičky hraje doktora Prokopa Hlinku. Foto: Michaela Feuereislová

Doktor Prokop ze seriálu Sestřičky nenechá na pokoji žádnou „kost“, která se vyskytne na urgentu nemocnice Rubava. Začíná to jiskřit mezi ním a učitelkou mateřské školy Eliškou (Malvína Pachlová). Ovšem aktuálně jeho představitel Ondřej Rychlý (28) prožívá doma karanténu.

„Jsem teď otec na plný úvazek. A tak si moc užívám čas se synem,“ řekl nám táta dvouapůlletého Tobiáše, kterého má se zpěvačkou a herečkou Terezou Krippnerovou. Když jsme se naposledy viděli, byl ještě v kočárku. Jaké dělá pokroky? „Jestli povídá? Dokonce i počítá, zpívá, tančí, směje se. Je to opravdu ten nejúžasnější parťák do života, jakého si můžu přát.“

Ondřej se setkal s nakaženým kolegou v divadle. I v době pandemie připravují v pražském Divadle v Dlouhé představení Mistr a Markétka pod režijní taktovkou dua Skutr. „Za to jsem rád, nepřicházíme tak o sociální kontakt. Já i Terezka už jsme za tu dobu nazkoušeli sedm představení do šuplíku. A i když se dodržují veškerá opatření, jednou za čas na někoho pozitivního prostě narazíme. U mě to není poprvé a bohužel asi ani naposled.“

