Jak to, proboha, udělala? Zpěvačka kapely Verona zhubla 12 kilo za 14 dní po porodu!

Veronika Stýblová Foto: archv V. Stýblové

Zpěvačka kapely Verona při těhotenství nabrala docela hodně. "Bylo to nakonec dvaadvacet kilo," řekla Super.cz Veronika Stýblová, které prý ale nabraná kila odcházejí sama. Přes polovinu má čtrnáct dní po porodu dole.

"Aktuální stav je, že mám minus dvanáct kilo. Ještě mě čeká dlouhá cesta, ale za ten poklad stálo za to ta kila nabrat," svěřila zpěvačka, která kojí a rozhodně nezačala s žádnou radikální dietou. "Jím normálně a naopak po kojení mám nejvíc chuť na sladké," přiznala maminka malého Sebastiana.

"Jde to nějak samo, asi to bylo i hodně vody," myslí si. Nehubne ani kvůli nedostatku spánku. "Malej je strašně hodnej, hlavně večer, díky bohu, spí. No a přes den chodíme hodně na procházky," popsala svůj denní rytmus.

"No, jestli obleču svoje staré kalhoty, tak to bude good, ale nechávám to volně plynout, ať si tělo poradí," krčila rameny zpěvačka, která před otěhotněním držela krabičkovou dietu a měla figuru snů. ■