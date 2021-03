Carol (74) z Kroku za krokem si karanténu krátí sexem: S manželem (84) si dopřávají radovánek i třikrát denně

Suzanne Somers Profimedia.cz

V podcastu Heather Dubrow’s World se blond herečka svěřila s tím, že s manželem, se kterým je přes 40 let, mají hodně sexu. „V této fázi života si většina lidí myslí, že už to skoro nejde. Mnoho informací, ale jaký je teď čas, skoro poledne? Tak to už máme dneska třikrát – Sex jsem měla dneska už potřetí.“

Manžel ji prý vzbudil prvně už v půl páté ráno a byl při síle. „Jen jsem se ho zeptala, jestli by nemohl počkat, až aspoň vyjde slunce,“ svěřila se v rozhovoru.

Za všechno prý mohou hormony, které ona i její muž užívají a k tomu si dopřávají injekce peptidu na bázi melanokortinu PT-141 a ten s nimi dělá divy. „Pořád mám ten drive, jako jsem měla zamlada. To jsem na to měla náladu pořád,“ svěřila v roce 2019 herečka s nadšením Daily Mailu. „Muži mají viagru, ale tohle mohou užívat muži i ženy a nejedná se o drogu. Pouze vám to navodí náladu na sex.“ ■