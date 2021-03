Svět designu a módy oplakává nejslavnější návrhářku šperků naší doby. Elsa Peretti zemřela ve věku osmdesáti let

Elsa Peretti Profimedia.cz

Do návrhářského nebe odešla Elsa Peretti. V Itálii narozená designérka, která se proslavila tím, že do šperkařství vnesla biomorfní tvary a inspirovala se lidskými kostmi, zemřela 18. března ve svých osmdesáti letech.

Byla úspěšnou modelkou a módní ikonou, pózovala se zaječími oušky pro Helmuta Newtona, byla pravidelnou návštěvnicí legendárního Studia 54 a stýkala se s Andy Warholem. Peretti za svůj život zkusila mnoho rolí, je ale hlavně jednou z nejvýznamnějších designérek své doby. Její ikonické šperky, které navrhovala již od roku 1974, jsou součástí trvalých sbírek Britského muzea v Londýně, Metropolitního muzea umění v New Yorku, Muzea umění v Bostonu a Muzea umění v Houstonu. Prostřednictvím své nadace podporovala řadu společenských, kulturních a uměleckých aktivit, a patřila k velmi výrazným osobnostem designu a módy.

Smetánka

Elsa se narodila 1. května 1940 ve Florencii do rodiny bohatého obchodníka s ropou Ferdinanda Perettiho. Vyrůstala v Římě, ve Švýcarsku a v Milánu, kde získala titul v oboru interiérového designu. Zpočátku se živila tím, co jí její nadstandardní životní styl naučil, což byla výuka italštiny a poskytováním lekcí lyžování ve švýcarském horském středisku Gstaad. V roce 1964 ji objevili ve světě modelingu, a tak odešla pracovat do Barcelony. V roce 1968 se na doporučení Wilhelmina Modeling Agency přestěhovala do New Yorku, kde se jí otevřela důležitá životní kapitola.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byla častou návštěvnicí Studia 54 společně s dlouholetým přítelem a spolupracovníkem, legendárním návrhářem Halstonem, Andy Warholem a Lisou Minnelli. Její fotografie ‘Elsa Peretti in Bunny Costume’ od proslulého fotografa Helmuta Newtona se stala symbolem doby.

Třpyt

V roce 1974 začala vytvářet vlastní designy pro šperkařský dům Tiffany & Co. a její příchod signalizoval revoluci v navrhování šperků. Její kolekce organických a smyslných tvarů sváděly svět svou elegantní jednoduchostí. Peretti říkala, že její návrhy jsou diktovány zdravým rozumem: „Podle mě jsou dobré linie a dobré tvary nadčasové.“

Design

Na počátku 80. let 20. století se její kolekce rozrostly o porcelánové, křišťálové a stříbrné předměty pro domácnost. Podobně jako její šperky, byly i tyto předměty oceňovány pro své splývavé tvary a hmatatelnou kvalitu. „Hmat je důležitý. Získávám spoustu inspirace z hmatatelných věcí,“ uvedla Elsa Peretti. Představují lásku k dobrému životu, vřelost štědrých hostitelů a představu, že krása a užitečnost by měly jít vždy ruku v ruce.

Pouze málo šperků si uchová svůj styl a krásu po dlouhá desetiletí, ale šperky Elsy Peretti jsou dnes stejně moderní jako kdykoli dříve. Ztělesňují filozofii, která byla jasná od samého počátku. Řečeno vlastními slovy Elsy Peretti: „Styl musí být jednoduchý.“

Kosti

Svět módy a designu si Peretti připomněl po jejích osmdesátých narozeninách. Domovský šperkařský dům oslavil její jubileum vydáním speciální edice slavných náramků Bone Cuff. Měděné šperky v nových barevných odstínech červené, modré a zelené jdou do světa na oslavu 50. výročí jejich vzniku. Převratný design dnes už ikonických náramků představených v 70. letech má v sobě ergonomickou smyslnost, kterou se vyznačují šperky této vizionářské designérky.

Průkopnické myšlení a mistrné řemeslné dovednosti Elsy Peretti skvěle ukázaly způsob, jak náramek Bone Cuff lehce dosedá na zápěstí a jeho výraznou kost. Náramky jsou navržené speciálně pro levé a pravé zápěstí a mohou se nosit jako pár, až dokonale splynou s tělem.

Originální strukturální tvar této náramkové manžety je výsledkem autorčiny kreativity a zvídavosti, s níž zpracovala vjemy z dob, kdy jako mladá dívka navštěvovala kryptu kapucínského kláštera ze 17. století v Římě, a z doby strávené v Barceloně, kde se nechala inspirovat originálním stylem budovy Casa Milà od Antonia Gaudího. „Vždycky mě zajímalo, jak věci fungují a jaké jsou na dotek: každý šperk by měl být fascinující a měl by se příjemně nosit,“ říká Peretti, která se už za svého života stala legendou. ■