Žádné kytičky a volánky, ale pořádný punk: Těhotná Martina Pártlová zveřejnila první fotku s o 14 let mladším partnerem

Takhle to sluší budoucím rodičům. Foto: Kateřina Nováková @kacanovakova

"Původně jsem to neměla v plánu, ale asi by mě to jednou mrzelo," řekla Super.cz Pártlová, která vychválila i svého přítele. "Byl hrozně statečnej," dodala.

Zpěvačku oslnil talent šikovné fotografky, která už fotila bříško i Monice Bagárové (26), Veronice Arichtevě (34), Monice Leové a mnoha dalším kráskám českého showbyznysu. Oproti svým kamarádkám a kolegyním si ale Martina jako správná rockerka nepotrpí na volánky ani kytičky, takže focení pojala po svém - punkově. Černé body, kožená bunda, rudá rtěnka a grimasy s vyplazeným jazykem, to všechno ke zpěvačce patří.

Na stejnou vlnu se naladil i její partner a otec miminka, hudebník Josef Vařeka, který oblékl extravagantní károvaný oblek, a vznikla první profi párová fotka, ze které čiší energie. Zdá se, že si oba focení náramně užili.

Blondýnka fotku sdílela i na svém profilu na Instagramu a při té příležitosti popřála svému partnerovi ke svátku. „Všem Josefům,Josífkům, Pepikum, Pepčum, Pepum, Pepíčkům,Pepinům, všechno nejlepší k svátku. Já na to trošku zapomněla, ale slibuju, že příští rok už se to nestane.“ ■