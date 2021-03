Tímhle roztomilým videem chce maminka Britney Spears přivést popovou hvězdu zpátky ke zpívání

Britney Spears Profimedia.cz

Maminka zpěvačky Britney Spears (39) má názor jako většina jejích fanoušků, že by se měla vrátit ke zpívání. Své dceři poslala video, které popová hvězda zveřejnila na Instagramu.

„Maminka mi poslala tohle video, aby mi připomněla, že umím zpívat! Napsala mi k tomu, že už vůbec nezpívám a měla bych se k tomu rozhodně vrátit,“ napsala k videu z vystoupení, které si sama Britney nikdy zpětně nepouštěla.

„Popravdě tohle vystoupení jsem nikdy neviděla. Je rozhodně hodně staré. Tuším, že je z jednoho z mých prvních výjezdů, na který jsem jela sama. Nejvíc si z té doby pamatuji, že jsem říkala: ‚Wow Singapur‘,“ zavzpomínala Spears.

Zpěvačka vydala poslední album v roce 2016 a v loňském roce fanouškům dopřála jeden singl, který se tehdy na desku Glory nevešel. Píseň Swimming In The Stars vydala v prosinci na své 39. narozeniny na deluxe edici téhož alba. O tom, že s hudbou možná skončí, se vyjádřil v loňském roce její syn Jayden, který v živém vysílání na sociální síti prozradil, že se matky na to, proč nevydává žádnou muziku ptal, a ona mu odpověděla: „Nevím, broučku, možná s tím skončím.“

Britney Spears stále soudně řeší opatrovnictví, které nad ní má její otec Jamie. Poslední slyšení proběhlo v prosinci a další je v plánu na září letošního roku. Svolení otce potřebuje nejen na nakládání se svým majetkem, ale i na svatbu či případné další děti, které by si její současný partner Sam Asghari moc přál. ■