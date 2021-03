Majk Spirit odletěl s rodinou za teplem a od fanoušků dostal ledovou sprchu: Zklamal jsi, je to machrování a provokace

Majk Spirit s manželkou Foto: Instagram M.Spirita

Majk Spirit se zařadil mezi známé tváře, které to od fanoušků pořádně schytaly za cestování v dobách pandemie. Slovenský rapper se s manželkou Mariou a dcerkou Ariou vypravili za exotikou na Zanzibar, odkud se pochlubili několika snímky. Nevyhnuli se ostré kritice.

„Výborně, další VIP, co si může cestovat jakože za prací, jakože za rodinou... Vám všem VIP nevadí, že byste měli jít příkladem a odpustit si alespoň v časech pandemie takové dovolené?“ „Hodně fanoušků jsi zklamal,“ stojí v komentářích.

„Je potřeba provokovat chudáky, kteří se snaží vše dodržovat? Vždyť to je proti zdravému rozumu, opravdu. Nevidím v tom žádný oddych ani zábavu, jednoduše machrování a čistá provokace.... Ale co čekat od takových 'celebrit' jako jsi ty a další,“ pustil se do Majka další fanda.

Populární rapper rozhodně není sám, koho fanoušci v diskuzích sepsuli. Podobná kritika se snesla také na tenistku Dominiku Cibulkovou, či na hvězdu reality show Hotel Paradise Zuzanu Plačkovou.

Jiným Majkovým fanouškům zase leží v žaludku, že vycestoval do Afriky s kojencem.

„To dnes opravdu někdo letí s dítětem na Zanzibar nebo jsou už dávno všichni influenceři naočkovaní?“ ptá se jeden z nich. „Myslela jsem, že u vás je zákaz cestovat, ale média asi lžou. Já vám to sice přeji, ale v téhle době by bylo lepší, kdyby se vše omezilo, lidé se naočkovali, a pak ať se jezdí,“ přidává se česká fanynka. ■