Jitka Nováčková se vyjádřila ke kritice na kojící fotky. Tohle s úsměvem vzkázala hejtrům

Jitka Nováčková Foto: Instagram J. Nováčkové

„Myslím si, že to vůbec není o tom, že se matky snaží vystavovat prsa na Instagramu. Tohle pochopí maminky. Věřím, že pro většinu maminek to opravdu není o prsu, ale o spojení maminka a dítě. Není to o chlubení, že máte větší prsa a hrozně je chcete ukazovat světu,“ míní Jitka.

„Pořád je to krmení dítěte a já to nevnímám tak moc intimně, ale to neznamená, že to někdo bude vnímat stejně. Takže chápu a respektuji maminky, pro které je to interní a nikdy by to nesdílely,“ dodává.

Dle vlastních slov nevnímala odhalené tělo příliš intimně ani v minulosti, a to se nezměnilo ani po porodu holčičky. „Já jsem například nikdy neměla problém s opalováním nahoře bez. Cítím se spokojeně a když si chci opálit prsa, tak si sundám podprsenku,“ říká Nováčková.

Na odhození studu má bezesporu vliv i její profesní život. „Pracovala jsem v byznyse, kde jsem fotila spodní prádlo a plavky s plným sálem lidí. Stejně tak, jak mě nevzrušují cizí prsa, tak mě nevzrušují ani ty moje,“ usmívá se modelka.

Veškeré zábrany musely jít stranou hned po porodu dcerky. „Od doby, co je na světe Lea už to nejsou moje prsa, ale sdílená prsa. Najednou se ta intimita úplně vytratila. Když vás učí v porodnici kojit, tak vám sahají na prsa sestřičky... A tohle bylo třeba pro mě na začátku nepříjemné,“ dodává s dávkou upřímnosti. ■