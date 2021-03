Z vesničanky Týny Popelkové je extravagantní dravá kočka: Eva Burešová výrazně změnila image

Eva Burešová Foto: Instagram E.Burešové

Krásná brunetka a maminka syna Nathaniela zkouší v poslední době nejrůznější účesy. Nedávno se pochlubila fotkou v paruce, díky které se z ní na chvíli stala zrzka, nově si nechala na vlasy naplést dlouhé copánky. A podle fotek se zdá, že se v novém účesu cítí sebevědomě a sexy.

Razantní změna mile překvapila hereččiny kolegy ale i fanoušky. Někteří by si Evu s novým účesem dokázali představit i ve zmíněném seriálu jako holku ze statku. „Krásné, myslím, že Týně by to slušelo,“ napsala jedna z fanynek.

Evě Burešové se poslední dobou daří po všech stránkách. Kromě hlavní role v divácky úspěšném seriálu dostala také nabídku porotkyně v další řadě show Tvoje tvář má známý hlas. V soukromí září štěstím po boku kuchaře a porotce show Masterchef Česko Přemka Forejta, kterého už před světem netají. ■