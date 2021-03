Všechnopárty má covidovou stopku, ale Karel Šíp nezahálí: Uvede novou talkshow

Karel Šíp Foto: Česká televize

„Nejedná se o žádnou náhradu za Všechnopárty. Jenže neustálé čekání na zmírnění vládních opatření, které se však nedostavuje, mě přivedlo k úvaze – když takřka nic nelze, lze vůbec něco? A toto je výsledek: v prázdném divadle, bez diváků, lze vést rozhovor s jedním hostem ze vzdálenosti předepsaných dvou metrů, čili do těchto parametrů se pokud možno vejít,“ vyjádřil se oblíbený moderátor a textař.

Mezi jeho hosty se představí například Jiří Suchý (89), Zdeněk Svěrák (84) nebo Jiřina Bohdalová (89) a jak Šíp slibuje, za necelou hodinu se diváci o těchto inspirativních osobnostech dozví to, co během klasických rozhovorů nezaznělo.

Pořad dostal název Minišou, ale nebyl by to Karel Šíp, aby si nepohrál se slovíčky a neměl v záloze pár dalších originálních názvů. „Nějak se to jmenovat muselo. Stejně tak by tomu slušel třeba název Mezi čtyřma očima, Povídání potichu, Rozhovory na dva metry, Dialogy bez roušky a takových názvů bychom určitě dali dohromady víc. Zvolili jsme Minišou, což je samozřejmě nadsázka, není to vůbec žádná šou, výstižné je spíš slovo Mini,“ zavtipkoval. ■