Umělci z různých žánrů spojili sílu proti covidu. Koller už má uklizeno a chce jít ven, Smutná touží po vnoučatech

Proto mohl vzniknout bohulibý projekt MUDr. Matěje Falce. Mladý sympatický lékař z nemocnice ve Slaném s kolegy z covidového oddělení, které je jedním z nejzaplněnějších u nás, se snaží nabádat k očkování. Považuje jej za nesmírně důležité už proto, že denně vidí umírající lidi a rozhodně nejenom z řad chronicky nemocných a starších.

Lékaři se podařilo oslovit několik na první pohled rozdílných umělců, kteří spojili síly a bez nároku na honoráře se zapojili do kampaně na očkování proti nemoci covid-19. „Doma už mám celkem uklizeno, šel bych zase mezi lidi, tak se nechám naočkovat,“ hlásí zpěvák David Koller a jeho postoj kvituje herec a zpěvák Martin Písařík: „Já půjdu na očkování, aby se zase v metru mohlo chodit bez roušek, aby mě lidi na ulici poznávali a abych se mohl dívat na krásný dívčí úsměvy.“ Očkování vnímá jako světlo na konci tunelu i herečka Jitka Smutná: „Chci být se svými vnoučaty, chci je obejmout a těšit se s nimi.“

„Já už se tak těším, až zase budou diváci v divadle…, až budu moct chodit s odpadem do tříděných popelnic...,“ dodává herec a moderátor Petr Vacek. Kromě citovaných umělců se v osvětovém videu objeví třeba herečka Taťjana Medvecká, principál divadla Ungelt Milan Hein nebo moderátor Vladimír Kořen.

Za každou podporu je duchovní otec projektu vděčný. „Ta nemoc, která může postihnout kohokoli, jakéhokoli věku, kondice, váhy a bez rozdílu, zda je chronicky nemocný, nebo zdravý, má to, co jiné respirační onemocnění nemají: Nikdo nevíme, jakým způsobem covid-19 proděláme a zda a jaké budou následky. Ti, u nichž se rozvine těžký zápal plic, což je téměř u všech, kteří končí u nás na covidovém JIP a ARO, se v podstatě ´dusí ve vlastním těle´. Není nic strašnějšího!!! Nikdo si neumí představit tu bezmoc, když děláte maximum, ale víte, že není šance. Když za směnu vypisujete několik úmrtních listů, kdy pak balíte tělo do vaku, když musíte příbuzným, často i rodinám, které zůstanou bez matky, otce, sdělovat, že jejich blízký nepřežil... Je to vše nesmírně psychicky náročné, o fyzickém vypětí nemluvě,“ svěřil se Matěj Falc z nemocnice ve Slaném. ■