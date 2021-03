V 9. měsíci těhotenství se ukázala rafinovaně v rouše Evině. Takhle teď vypadá Zorka Hejdová nahá

Tady na sobě ještě měla kabát... Foto: Archiv Z. Hejdové/Adriana Fialová

"Z postele se spíš svalím. Bříško mám fakt velký. Cítím se ale jinak dobře. Nemám žádné těhotenské problémy. Nic mě netrápí, není mi špatně," řekla Super.cz Hejdová.

"Miluju svoje těhotné tělo, líbí se mi ho ukazovat bez ostychu, tak jak je právě teď," dodala k nahé fotce Zorka Hejdová.

Stále ještě s manželem neprozradili, zda se těší na holčičku, nebo chlapečka. Vypadá to, že to se to dozvíme až poté, co Zorka svého prvního potomka přivede na svět. ■