Ani doma by ji nepoznali. Odhalíte totožnost blonďaté sexbomby pod parukou a knírkem?

Ve slovenské verzi pořadu Tvoje tvář má známý hlas Foto: TV Markíza

„V téhle roli jsem se cítila dobře. Znám ho osobně, je to velký pohodář. Byla jsem ráda, že mě přišel podpořit osobně až do výtahu,“ říká Zuza, která se po angličtině vrátila ke zpěvu v rodné řeči. „Jsem ráda, že jsem měla možnost si zazpívat jeho píseň. Ta československá kola bývají fádnější, když se jedná o zahraniční interprety, tak je to veselejší a barevné. Ne vše ale musí být stejné,“ mávla rukou Zuza.

Moderátorka si pro příště vylosovala zpěvačku Billie Eilish (19). „Měla z toho radost moje dcera Salminka, ale velkou fanynkou Billie Eilish je i moje neteř Karolínka. Ta se jí dokonce podobá, a přijde mě tak podpořit do studia,“ říká Zuza Belohorcová. ■