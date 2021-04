Jak zvládá pandemii mladá Saxana? Zpěvačku můžeme vídat i ve velké show na Primě

Vendula Příhodová Super.cz

Se zpěvačkou Vendulou Příhodovou jsme se naposledy potkali jako s mladší verzí Saxany v divadle Studio DVA, kde se převtělila do nejslavnější role své kolegyně Petry Černocké (71). "Teď vám vykouzlím leda tak úsměv, naštěstí mě ještě nepřešel," řekla Super.cz sympatická brunetka, kterou můžete momentálně vídat jako vokalistku v kapele vytvořené pro show Máme rádi Česko na Primě.

A jak zvládá období, kdy má minimum práce? "Úsměv se samozřejmě mění podle toho, co se právě dozvím, nebo jak mi zrovna je. Nezbývá nic jiného, než to nějak přežívat, i když to není úplně jednoduché," krčila rameny.

"Živím se hlavně dabingem, což je fajn, že se v omezené míře ještě dá, i když ta produkce je hodně zhuštěná. Kromě toho děláme takový rodinný podcast pro děti i dospělé. A moc jsem si užila ten super týden při natáčení Máme rádi Česko s kapelou, co dal dohromady Honza Maxián. Zase jsem si připadala jako člověk, který chodí normálně do práce," zavzpomínala. ■