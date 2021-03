Co se děje s legendou z 80. let? Zpěvák, kterého proslavily Holky z naší školky, promluvil o svém životě

Stanislav Hložek Super.cz

Ze zpěváka se stal legendární Stanislav Hložek (66) spíš moderátorem. Má to ale svoje úskalí. Část týdne totiž musí trávit na Moravě, protože moderuje pro Český rozhlas ve Zlíně. "Zdědil jsem po rodičích dům v Hulíně, tak jsem tam vždycky polovinu týdne," řekl Super.cz.

"Vysílám každý týden v neděli večer. Jsem rád, že aspoň něco můžu dělat. Sice se hodně najezdím, ale mám to takové pestřejší. Já ostatně jezdil vždycky, tak jsem zvyklý," míní. Jeho ženě prý nevadí, že si od něj občas odpočine. "Bereme to tak, že to tak musí být," krčil Standa rameny.

"Pravdou ale je, že mě mrzí, když jsem na Moravě a ona potřebuje něco tady v Čechách. Nemám vrtulník, tak si musí poradit sama. Sice máme syna, ale ten je taky pořád někde v luftě," svěřil Hložek.

Snad se dočkáme nějaké spolupráce právě i s jeho synem Matyášem Hložkem (27). Ten také zpívá. "Je pracovitý, pořád něco vymýšlí. Máme několik rozpracovaných písniček, ale není to jen tak natočit duet otce se synem, aby to nebylo zase moc smutné a vážné. Ještě to nemá definitivní podobu," upřesnil.

Zpěvák zároveň v lockdownu pracuje na nových písničkách. "Mám jich několik, pár už jsem jich natočil. Už bychom nejraději s kluky z kapely šli hrát, klidně za hodinu. Ale není kde. Leda ve zkušebně," stýská se mu po živém hraní. ■