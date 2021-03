Hvězda Prciček se nechala očkovat proti koronaviru: Fanouškům popsala, jak jí bylo po vakcíně

Tara Reid Profimedia.cz

„Nechala jsem se očkovat a popravdě to bolelo jako čert. Myslela jsem, že mě někdo střelil do ramene,“ nechala se slyšet hvězda komedií Prci, prci, prcičky nebo Žraločí tornádo.

„Moc vás miluji! Ano, bolí to, ale jehlu jsem skoro necítila. Asi hodinu potom mi připadalo, jako by mě trefila kulka,“ doplnila v komentářích.

Fanoušci se s herečkou podělili o své vlastní zkušenosti s vakcínou. Někteří měli podobné, jiní bolest nezaznamenali vůbec, několik ovšem také vyjádřilo obavy nechat se vůbec očkovat.

Kladné zkušenosti s očkováním mají už i další celebrity z řad českého i světového showbyznysu, včetně například britské královny. Ta popsala, že injekci ani necítila a vše proběhlo bez problémů a bez bolesti.

Tara se v poslední době věnuje hlavně produkci. K té přešla poté, co měla potíže získat role. „Chvíli jsem nepracovala a bylo to frustrující. Lidé si mysleli, že jsem jenom vymetala večírky a neuměla nic jiného,“ popsala s tím, že to není pravda.

„Tak jsem se rozhodla, že vezmu věci do vlastních rukou a začnu produkovat. Lidé si aspoň uvědomí, že mám něco v hlavě a zvládám vytvářet nové věci, a přestanou se mi posmívat,“ posteskla si Entertainment Tonight a dodala, že jí popichování pěkně lezlo krkem, ale z nové životní etapy je nadšená. ■