I tahle drobná moderátorka v pandemii přibrala: Jolana Voldánová musí shodit aspoň 5 kilo, aby se vešla do šatů

Jolana Voldánová Super.cz

"Nějaká kila navrch jsou. Třeba proti Febiofestu, který jsem uváděla loni na podzim, rozhodně. Je to tím, že člověk najednou nemá ten pohyb a já se hodně realizuji i v kuchyni. Vaření mě baví, a když si potřebuju vyčistit hlavu, stoupnu si k plotně a něco uvařím nebo upeču. Už mi za to doma všichni nadávají, abych aspoň tři dny nic nedělala, aby se to stihlo sníst," vyprávěla.

Terapeutický účinek to jistě má, ale Jolana by se musela ovládnout a sama svoje výtvory nejíst. "Ale ono se dost dobře nedá na to jenom koukat. Ale budu muset, abych se zase vešla do nějakých hezkých šatů, až se bude moct moderovat. Potřebuju sundat dobrých pět kilo," připustila.

"Je fakt, že pomalu můj jediný pohyb je, že se projdu od sporáku k ledničce. Musím se začít krotit a držet zpátky. Už jsem ale trochu začala," uzavřela moderátorka. ■