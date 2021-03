Už druhé narozeniny slaví v nouzovém stavu: Marian Vojtko se musí spokojit s přáním od rodičů na dálku

Marian Vojtko Michaela Feuereislová

„Tento rok, stejně jako minulý, oslavím online narozeninovým koncertem. Udělal jsem předběžnou anketu, jestli by byl zájem a k mému překvapení je docela velký,“ sdělil pro Super.cz oslavenec. „Takže budu muset zatopit v krbu a hodit se do gala, ať to má tu sváteční atmosféru a aspoň na chvíli se můžu cítit jako na koncertě,“ dozvěděli jsme se od Mariana, který se i letos musí rozloučit s bujarou narozeninovou párty.

„Bohužel opět nebude možné vyrazit někam 'zapařit' s kamarády, tak si doma dám u toho krbu s přítelkyní víno. Možná dnes dostanu i dort, ale to je spíš moje tajné přání vzhledem k mojí momentální váhové kategorii,“ přidal se smíchem představitel hlavních rolí v muzikálech Kat Mydlář, Dracula nebo Kleopatra.

Se svou rodinou na Slovensku bude narozeniny slavit na dálku. „Určitě se taky spojím videohovorem i s rodiči, se kterými bohužel takto komunikuji už rok. A něco si zazpíváme třeba i spolu. Třeba aspoň hodně štěstí, zdraví,” řekl zpěvák. „Doufám, že už k narozeninám dostanu aspoň nějakou dobrou zprávu ohledně vývoje této situace a v blízké době už budeme moci trochu pozpěvovat i na divadelních jevištích nejenom prostřednictvím online přenosů,” dodal závěrem Marian. ■