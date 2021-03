Opilá žirafa a špinavá komunistka. Česká supermodelka se stala terčem hnusné šikany

Pavlína Pořízková Profimedia.cz

„Můj příspěvek o kráse a jedinečnosti v každé z nás vyvolal spoustu zajímavých reakcí. Tady je má fotka po estetickém zákroku. Protože jsem marnivá a chci být hezká,“ nechala se slyšet Pořízková, jež si nechala vyhladit vrásky okolo očí. Někdejší modelingová hvězda poté promluvila o tom, jak byla v dětství šikanována.

Pořízková zveřejnila foto po estetickém zákroku.

„Když mi bylo čtrnáct let, ve škole mě strašně moc šikanovali. Myslela jsem si, že je to proto, že jsem moc ošklivá. Protože mi řekli, že vypadám jako otrhaná slepice, opilá žirafa a špinavá komunistka. Jak vůbec někdo takový vypadá?“ ptala se Pořízková. Kdyby prý existovala možnost využít plastickou chirurgii, okamžitě by do toho šla.

„Nechala bych si zvětšit rty, srovnat zuby a upravit čelisti, nechala bych si udělat prsní implantáty a využila bych také určitě liposukci kvůli zmenšení stehen. Prostě bych udělala cokoliv, abych byla roztomilá holka, co měří kolem 165 centimetrů,“ vzpomíná na nelehké životní období rodačka z Prostějova.

Pořízková však naopak i bez úprav dosáhla obrovského úspěchu jako modelka. V Paříži se prosadila už jako patnáctiletá, v osmnácti letech zazářila jako nejmladší žena na obálce Sports Illustrated a patřila k prvním československým modelkám, které prorazily ve světě.

Pořízková byla najednou vzorem pro celou řadu žen a pro své půvaby naopak obdivována. Takové štěstí, jako má ona, ale nemá každá žena, což si Pořízková uvědomuje. „Co se stane s ženami, které společnost kvůli vzhledu nikdy nebude brát? Buď se vzdají, nebo bojují,“ dodala někdejší modelingová hvězda. ■