Od britských covidových restrikcí, které i porušila, utekla sexy zpěvačka za teplem a znovu vystupuje v dráždivých modelech

Rita Ora Profimedia.cz

Kromě koncertu na nedávném Mardi Gras se nyní ukázala i v online přenosu v pořadu The Ellen Show, kde zazpívala svůj aktuální single Bang Bang. Zpěvačka musela předvést nachytaný australský bronz a zvolila šaty s hlubokým výstřihem a vysokým rozparkem. Přenos probíhal ze Státního divadla v Sydney.

K protinožcům ovšem odcestovala hlavně z pracovních důvodů, není to tak, že by utíkala od svých prohřešků. Usedne totiž v porotě The Voice Australia. Porotkyní byla už v britské verzi The Voice v roce 2015 a a několikrát i v X Factoru a The Masked Singer. ■