Šéfka Miss frnkla na Maledivy. Makarenko se vystavuje v plavkách od úsvitu do soumraku

Taťána Makarenko Foto: Archiv T. Makarenko

Modelka Taťána Makarenko (31) si užívá s přítelem Martinem Pánkem na dovolené na exotických Maledivách. A luxus je to pořádný. Letěli business třídou a během dovolené plánují hned dvakrát změnit vilu. Nyní si užívají ubytování s privátním bazénem na pláži, za pár dní se přesunou na vilku na vodě.

"Poprvé v životě jsem letěla hydroplánem a musím říct, že to je tady neuvěřitelná nádhera. Moc si to užíváme. Máme super počasí, je to tady opravdu ráj na zemi," řekla Super.cz Taťána. "Odpočíváme, relaxujeme, užíváme si jeden druhého," usmívá se ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic.

"Tady ty fotky ani nepotřebují filtry, jak užasné barvy tu jsou. Miluju to tady," dodala Taťána, která celé dny fanoušky zásobuje informacemi z dovolené a fotí jeden sexy snímek za druhým. ■