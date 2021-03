Šílené hejty na adresu Jitky Nováčkové kvůli fotce při kojení. Těhotná Zorka Hejdová zakročila a tohle vzkazuje

Zorka Hejdová Foto: Archiv Z. Hejdové/Adriana Fialová

"Když jsem viděla některé komentáře a diskuze pod kojícím, a navíc fakt vtipným příspěvkem Jitky Nováčkové, mám potřebu vás varovat. Co se týče přístupu k mateřství a názorů na to, co je a není moc, a co by se tu ukazovat mělo nebo nemělo, nenechám si nic moc diktovat a negativním nevyžádaným názorům nebude dán prostor. Miluju svoje těhotný tělo a stejně tak, jako se mi líbí ho ukazovat bez ostychu, tak jak je právě teď, tak stejně tak se mi líbí citlivě zachycený okamžiky při kojení a rozhodně se na mém profilu takové fotky objevovat budou. Jo!" napsala rázně moderátorka.

Jitka Nováčková to schytala za fotku kojení.

"Pokud někoho pohoršuje těhotné ženské tělo, kojení, prsa, má ještě šanci mě přestat sledovat, dokud je čas," dodala Zorka, která rázně bránila svoji kamarádku Jitku Nováčkovou. ■