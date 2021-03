Britský farmář se pravidelně mění v drag queen: Touží stát se divou na plný úvazek

Dean Goodwin-Evans aka Boo la Croux Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Než přišla krize, pracoval Dean v kadeřnickém salonu. Práce nechal i kvůli nemocné mamince, o kterou se stará.

Na farmě se nenudí, na starost má koně, poníky, drůbež, stáje, pozemky... „Je to dřina, ale s odměnou, zvířata vám vaši péči a lásku vrátí,“ říká. „Znám pár drag queens, které mají koně, ale nikdy jsem neslyšel o nějaké, která by měla farmu. Nejde to zrovna ruku v ruce,“ dodává.

Ve volném čase Dean šije kostýmy, vytváří si paruky a plně vystrojený jako Boo la Croux si dopřává vyjížďky na koni. „Miluji drag a jízdu na koni, tak je hezké tyto dvě mé vášně propojit.“

Stylizovat se Dean začal před čtyřmi lety, poté co zhlédl americkou reality show RuPaul's Drag Race. Do Miss Drag UK se přihlásil v roce 2019, finále se mělo uskutečnit loni v březnu. Pandemie je ale odsunula na letošek. ■