Už nechce být jen truchlící vdovou. Čtyři roky po odchodu manžela je Heidi Janků připravená na nový začátek

Čtyři roky po smrti milovaného muže je Heidi ochotná pustit do svého života někoho nového. Foto: archiv H.Janků

Věkový rozdíl mezi zpěvačkou a jejím manželem, který zemřel před téměř čtyřmi lety, byl 29 let. Heidi se dlouho bránila tomu, že by se v jejím životě mohl objevit nový muž. Dnes ale říká, že nic není nemožné. „Na Ivoše myslím denně a stále, pořád ho mám ve svém srdci a bude to tak vždycky. Ale říkám si, a řekla mi to řada mých přátel, truchlení už bylo dost. A pokud by se eventuálně, říkám eventuálně, našel někdo, kdo by za to stál, tak odpovídám, proč ne," svěřila se Super.cz zpěvačka Heidi Janků.

Zpěvačka, kterou proslavil hit Když se načančám, se zřejmě nebrání novému vztahu. „Já nejsem na lovu, aby to tak třeba nevypadalo, to určitě ne, nicméně zase bránit se osudu, pokud mám ještě někoho fajn potkat, taky nechci. A Ivoš by taky určitě nechtěl, abych zůstala už pořád sama," myslí si Heidi. V pořadu Face To Face na Televizi Seznam moderátorovi René Kekelymu také přiznala, jak by si vztah představovala. „Nechci si někoho hned stěhovat domů. Že bych s někým chtěla bydlet, to v žádném případě, určitě ne hned. Ale mít někoho, s kým mi bude fajn, proč ne?" svěřila se nestárnoucí zpěvačka.

Čas od času Heidi muži kontaktují, spíš se prý ale jedná o nevinné fanoušky nebo pány, kteří jí vyjadřují obdiv, jak skvěle ve svém věku vypadá. Na rande prý před pandemií koronaviru už taky byla, nicméně nešlo o nic, z čeho by jeden nebo druhý měl vyvozovat nějakou další budoucnost.

V době, kdy nemůže zpívat a vystupovat, zaměstnává hlavu tím, že plánuje, jak zrenovuje dům za Prahou. „Pokud tam mám být ještě půl roku, rok zavřená, chci si to udělat jinak a nově. Přece jen už tam hezkých pár let bydlím a změna je život," říká Heidi Janků. ■