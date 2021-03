Trápilo ji nafouklé břicho, křeče a únava: Krásná modelka už zná příčinu svých potíží. Dieta leze do peněz

Karolína Krézlová Super.cz

„Po třicátých narozeninách jsem zjistila, že mám intoleranci laktózy,“ řekla Super.cz Karolína.

Herečka a modelka zároveň popsala, co vše ji trápilo: „Měla jsem stále nafouklé břicho, kručelo mi v něm, měla jsem křeče. Navíc jsem byla stále unavená a nevěděla jsem, čím to je. Cítila jsem se tak, jako bych měla stále chřipku,“ popsala své příznaky.

Od té doby, co Karolína vynechala z jídelníčku mléčné výrobky, se její stav rapidně zlepšil. Jíst bez laktózy ale prý leze do peněz. „Překvapilo mě, kolik to stojí,“ uvedla.

Zažertovali jsme, že od mužů by teď místo např. kabelek asi víc ocenila sýry bez laktózy. „Kdyby to vzal někdo takhle prakticky, jako by byl už pomalu připravený na rodinu... Takže jo, brala bych to,“ usmívala se bývalá partnerka Vladimíra Polívky, která by se zjevně nebránila svůj život posunout na další úroveň a usadit se. ■