Točila i během covidu, ale za úplně jiných finančních podmínek. Je to o lásce k řemeslu, popsala herečka

Karolína Krézlová Super.cz

„Točilo se v době, kdy ještě nebyly testy zdarma, a tak nám z ekonomických důvodů zkrouhli počet natáčecích dní. Doba natáčení se zkrátila také proto, že nám nemohli platit plné honoráře. Sponzoři spíš odcházeli. Měli jsme buď možnost odsunout natáčení na neurčito, nebo zatnout zuby a natočit to za těchto podmínek. Myslím si, že pokud člověk miluje své řemeslo, tak práci dělá za jakoukoli cenu. Pak to není o financích, ale jestli tu práci má rád,“ popsala Karolína.

Krézlová se ale nespoléhá jen na to, že jí práci někdo nabídne, vytváří i vlastní projekty. Doma si vytvořila malý ateliér, kde fotí kampaně oblečení, plavek a spodního prádla, v improvizovaném studiu zase natáčí pohádky pro děti.

„Vzniklo to náhodou. Na sociálních sítích jsem mluvila španělsky a dostávala jsem na to pozitivní reakce. Paradoxní je, že mě oslovovali lidé, kteří nemají děti, abych namluvila pohádky. Tak jsem to udělala. Tak uvidíme, co bude dál,“ říká Karolína Krézlová. ■