6 nejznámějších svárů zlaté éry Hollywoodu: Kdo koho nemohl ani vystát a které herečky by si nejraději vyškrábaly oči?

Laurence Olivier a Marilyn Monroe ve filmu Princ a tanečnice Foto: Collection Christophel/RnB/Warner Bros

Joan Crawford a Bette Davis

Psal se rok 1962 a Hollywood zažil největší šarvátku mezi celebritami v historii. Bette Davis a Joan Crawford byly léta rivalkami. Pak ale přišel čas, kdy měly, už v pokročilém věku, spojit síly pro film Co se vlastně stalo s Baby Jane? Zatímco Davis byla nadšená, že může pro změnu svou přirozenou krásu schovat za groteskní make-up, Crawford toužila vypadat dokonale. A to navzdory roli nemocné Blanche upoutané na vozík. Davis se nechala slyšet, že to byla opravdu bitva přimět Crawford, aby se nečančala. Chtěla krásné róby, červený lak na nehty a být atraktivní. I když hrála ženu 20 let zavřenou v jednom pokoji. Stěžovala si na to, že si Davis ve filmu neustále alespoň částečně zakrývala obličej a nazývala to uměním. „Jiní tomu ale říkají kamufláž, aby zakryla, že už je její krása na ústupu,“ prohlásila Crawford o své kolegyni. O jejich svárech dokonce v roce 2017 vznikl snímek Zlá krev, v němž hlavní role ztvárnily Susan Sarandon a Jessica Lange.

Sophia Loren a Jayne Mansfield

Na večírku v Beverly Hills měla být italská herečka Sophia Loren (86) představena Hollywoodu, ale Mansfield chtěla být zjevně středem pozornosti. A díky šatům se skandálním výstřihem se jí to podařilo. „Přišla prostě ke stolu a sedla si. Věděla, že ji všichni sledují. Podívejte se, kam směřuje můj pohled. Zírám na její bradavky, protože se obávám, že vypadnou do talíře. Mé obavy jsou znát. Tolik jsem se bála, že se její šaty prostě rozpadnou a bude všude,“ popsala Loren po letech fotografie, které při setkání vznikly. Mnoho fanoušků ji žádalo, aby jim společné fotografie podepsala, Sophia ale pokaždé rezolutně odmítla.

Marlon Brando a James Dean

Tato dvojice lidi vždy mátla, a nejen díky tomu, že se vzhledově jeden druhému navzájem podobali. Už jako vycházející hvězda byl Dean pro Branda velkou konkurencí, a ten si toho byl dobře vědom. „Vypadá to, že pan Dean nosí mé loňské outfity a používá můj loňský talent,“ vyjádřil se nelichotivě o svém konkurentovi Brando. O to víc šokující bylo zjištění, že spolu tito dva herci měli mít milostný poměr. A údajně ne jen tak ledajaký. James přiznal, že byl do Marlona zamilovaný a dle některých zdrojů se spolu oddávali dokonce sado-maso praktikám. Dean se prý nechal od Branda pálit cigaretami, aby ukojil jeho choutky. Brando ve svých pamětech ovšem popřel, že by s Deanem cokoliv měl.

Elizabeth Taylor a Debbie Reynolds

Herečky se prvně potkaly jako náctileté ve studiích MGM a staly se z nich nerozlučné kamarádky. Reynolds šla dokonce Taylor (✝79) za svědkyni na svatbě s Mikem Toddem. Když ale Todd zahynul při letecké havárii, přišel manžel Debbie Eddie Fisher „kondolovat Elizabeth svým penisem,“ jak popsala Fisherova dcera, herečka Carrie Fisher ve své knize Wishful Drinking. Kvůli Elizabeth Debbie opustil a zanechal ji samotnou se dvěma dětmi. To se mu tak trochu vrátilo, když naopak on dostal kopačky od Elizabeth kvůli Richardu Burtonovi. Taylor a Reynolds spolu sedm dlouhých let nemluvily, když jednou zjistily, že se náhodou plaví na stejné výletní lodi. Rozhodly se, že společně povečeří, a usmířily se.

Joan Fontaine a Olivia de Havilland

Sestry Olivia a Joan se narodily pouhých 15 měsíců od sebe a jejich rivalita začala, když byly ještě v plenkách. Když de Havilland podepsala v roce 1935 smlouvy se studii Warner Bros., najala si sestru jako šoférku. Joan tvrdila, že když jednou čekala na sestru, všiml si jí producent a navrhl, ať také zkusí kariéru u filmu. Když se s tím svěřila Olivii, ta ji prý upozornila, že Warner Bros. jsou její studia. Joan nechtěla být se sestrou spojována, a tak si příjmení změnila na Fontaine a najala si vlastního agenta. Obě měly pozoruhodné kariéry. Olivia proslula například rolí Melanie v Jihu proti severu, Joan zase jako Jana Eyrová, ale roky spolu nemluvily. Často se také dohadovaly o muže, jako například o Howarda Hughese nebo spisovatele Marcuse Goodricha. Vztah spolu nikdy nenapravily.

Laurence Olivier a Marilyn Monroe

V divadelním zpracování hry Princ a tanečnice ztvárnili hlavní dvojici Olivier a jeho žena Vivien Leigh. Když se po letech naskytla příležitost natočit na motivy hry film, Vivien už bylo 43 let. Byla moc stará na roli Elsie, která nakonec k Laurencově nelibosti připadla Marilyn (✝36). Posmíval se jí a nadával jí za to, že chodila pozdě, zapomínala text a na place potřebovala mít k ruce neustále hereckého kouče. Marilyn mu to ale nedarovala. Když Monroe zjistila, že Olivier uzavírá sázky, na kolikátý pokus dá jednu poměrně náročnou scénu, zosnovala „plán pomsty“. Noc před natáčením cvičila velmi pilně. Druhý den pak scénu zmákla perfektně napoprvé a práskla za sebou dveřmi, když opouštěla plac. Když se o několik vteřin později vrátila, podívala se na herce se slovy: „Dost dobrý, co?“ Snad nikdo, kdo zhlédl snímek z roku 1957, by netipoval, že spolu hlavní aktéři měli takový problém. ■