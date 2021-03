Představitelka lesby Jolany z Ulice se pochlubila krásnou rodinou: Je už čtyřnásobnou babičkou

Miluše Šplechtová, trojnásobná maminka a čtyřnásobná babička Foto: Milan Malíček, Právo

„Roli babičky si užívám se vším všudy a kdykoliv je to možné, trávím s vnukem čas. Vím totiž, že to je ta nejlepší investice,“ řekla Super.cz představitelka homosexuálně orientované Jolany. Tu vídají diváci v seriálu Ulice.

Miluše Šplechtová je trojnásobnou maminkou. Nejstarší Nikola, kterého měla s prvním manželem Nikolou Stojanovem, žije od 19 let v Austrálii. V Perthu pracuje jako personalista a má dvě děti.

Po synovi přišly na svět dvě dcery, které nesly příjmení Hrušínská. Třicetiletá Bára je tři roky vdaná za Američana Erika, s nímž se seznámila během čtyřletého studia designu ve Philadelphii. „S desetiměsíčním Williamem si aktuálně užívá mateřskou dovolenou a nám je jasné, že v Americe zůstane.“ Doma žije Kristýna (36), která si vzala režiséra Matěje Balcara a v červenci 2017 se jim narodil Vojta.

Kromě přání být co nejdříve naočkovaná a začít žít normální život, léta snila herečka Šplechtová o vlastní cukrárně. „Tenhle sladký sen bude, doufám, trvat stále. Vlastní cukrárnu vidím v hlavě do posledního detailu, včetně nabídky obsahující i takové poklady, které mě naučila moje tchyně Eva Hrušínská. Zvlášť v této době ale vnímám, jak důležité je o určitých věcech jen snít a nepřevádět je nutně do reality. Pravděpodobně bych už dnes neměla ani cukrárnu, ani sen,“ řekla Super.cz. ■