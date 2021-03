Bizarní rozhovor nejen o lití špinavé vody do záchodu: Martina Pártlová svěřila, proč svému příteli nežehlí

Martina Pártlová Super.cz

Když nemůže pracovat a ani nenakupuje, zajímalo nás, co doma celé dny dělá. "Věnuju se chlapci a uklízím a občas vařím," řekla Super.cz. O úklid se občas podělí i se svými sledujícími na sociálních sítích. Zaujalo nás hlavně to, že natočila, jak špinavou vodu z tepovače koberců vylévá do záchodu.

"To bylo dost úchylný. Moje sledující to viděly u A.N.D.U.L.Y., tak to chtěly mermomocí vidět i u mě. Prý jsem to vylila moc rychle a příště to musím dělat pomaleji, aby z toho měly větší zážitek. Mám mezi sledujícími takovou stejnou sortu lidí, jako jsem já, takže jsou trochu divný," krčila rameny Martina, se kterou jsme probrali i to, jak správně zavěsit voňavé kuličky na kraj záchodové mísy. Podrobnosti najdete v našem videu.

U úklidu jsme už zůstali, abychom se dozvěděli, které domácí práce má Martina ráda a které moc nemusí. "Více méně nežehlím. Můj chlapec naštěstí nosí takové slim košile, které se na něm natáhnou. A kdyžtak ať si to vyžehlí sám, je samostatný. Co já mu budu žehlit košile! A nemám ráda mytí koupelny. Jinak mi nic nevadí," prozradila. ■