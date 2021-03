Andrea Kalivodová promluvila o strachu o babičku (89) bojující s covidem: Z nemocnice volali, abych se s ní přišla rozloučit

Andrea Kalivodová Super.cz

Těžké období spojené s pandemií koronaviru bere Andrea Kalivodová (43) zodpovědně. Většinu času tráví se svou rodinou v domečku nedaleko Prahy a do města jezdí jen za prací. Velkým stresem si však operní diva musela nedávno projít, a to když její babička onemocněla koronavirem.

„Díky Bohu já mám pevné zdraví. A díky genům a pevnému kořínku, který v naší rodině je. Moje babička, 89 let, prodělala covid. To byly velké nervy a velký stres,“ svěřila se Super.cz Andrea s tím, že zažívala nelehké chvíle. „Babička ležela ve Vojenské nemocnici v Brně. Pro mě to bylo těžké. Jeden ten telefonát zněl ‘přijeďte se zítra s babičkou rozloučit’ a já jsem člověk, který si nepřipouští, že by se něco takového stalo,“ řekla zpěvačka, která je vděčná za to, že mají v genech tuhý kořínek.

„S tím ale nic nenaděláte, každý má vepsaný tam nahoře osud a nenaděláte nic. Naše babička se z toho ale dostala a spadl nám kámen ze srdce,“ dodala Andrea s tím, že koronavirem si prošli i její rodiče. Celou situaci berou vážně a snaží se co nejvíce chránit. „Jsme velmi zodpovědní a už jsem byla na protilátkách, snažíme se být zodpovědní a striktní,“ dodala Andrea Kalivodová. ■