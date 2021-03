Takhle Heidi Klum před 24 lety doma v prádle trénovala na svou první přehlídku Victoria's Secret

Heidi Klum Profimedia.cz

Německá supermodelka Heidi Klum (47) sáhla do archivu a vytáhla na světlo světa video z roku 1997, kdy se poprvé prošla po mole značky Victoria’s Secret.

Přehlídek šla pro slavnou značku prádla celkem dvanáct a andělská křídla dostala v roce 1999. Svým fanouškům na Instagramu ukázala domácí video, kde si před 24 lety zkoušela chůzi na svou první show pro módní gigant.

Přehlídky už sice nechodí, ale modelingu se Heidi i tak ještě občas věnuje. Hlavní náplní její práce jsou v posledních letech ale spíš role moderátorky či porotkyně v talentových soutěžích. V Německu uvádí už 16. sérii Germany’s Next Topmodel a zároveň usedá v porotě soutěže America’s Got Talent.

Klum je od roku 2019 vdaná za kytaristu skupiny Tokio Hotel Toma Kaulitze, se kterým by si podle zahraničních médií přála miminko. I když před časem prohlásila, že už další děti nechce, zdroj z modelčina okolí mluví jinak. „Dítě by pro oba bylo splněným snem. Mluvili o tom, že by chtěli dvojčata, a dokonce si vypsali i jména. Líbí se jim William a Willow,“ uvedl zdroj pro Gossip Cop. ■